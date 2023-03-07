Министр экономического развития Финляндии Линтиля отверг обвинения в пьянстве

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что никогда не находился в состоянии алкогольного опьянения при исполнении своих служебных обязанностей, пишет Politico. По информации издания, он категорически опроверг сообщения местных СМИ, которые отмечали, что министр не раз был пьян на рабочем месте.

«Если вы были в парламенте в течение 24 лет, и более шести лет на должности в правительстве, то такая карьера невозможна, если алкоголь играет такую большую роль», — отметил Линтиля.

Как указал министр, он не употреблял алкоголь во время работы и не слышал, чтобы кто-то говорил, что это как-то влияет на его рабочие обязанности. Он также добавил, что у него нет никаких проблем со спиртным.

При этом Politico подчеркивает, что скандал вокруг предположительного пьянства Линтиля начался в финских таблоидах в преддверии всеобщих выборов, в которых министр собирается вновь баллотироваться от Центристской партии.

Ранее СМИ сообщили, что Линтиля заподозрили в алкогольном опьянении во время его выступления с речью от имени правительства Финляндии.