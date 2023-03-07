Германия хочет, чтобы страны Западных Балкан как можно быстрее вступили в ЕС

Германия хочет как можно скорее принять страны Западных Балкан в Европейский союз. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канцлера Федеративной республики Германия Олафа Шольца.

На пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой он сказал, что Албания делает успехи на пути к членству в блоке. «Двусторонние отношения между Германией и Албанией превосходны», — сказал Шольц журналистам, добавив, что его правительство останется «надежным партнером» в стремлении Тираны присоединиться к ЕС.

Ранее лидеры Евросоюза по итогам саммита со странами Западных Балкан призвали балканских партнеров «в полной мере» присоединиться к его внешней политике, включая санкции.

Также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил о намерении выделить €28 млн на развитие Балканского полуострова. Средства будут вложены в энергетику, общественную и транспортную сферы, цифровую экономику и экологию.

В декабре 2022 года премьер Албании Эди Рама заявил, что страна вышла из ада и будет стремиться вступить в Евросоюз, даже если того не станет. Он отметил, что согласно последним данным соцопросов, албанцы – самая проевропейская нация в Европе.