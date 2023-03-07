В Европарламенте не исключили вступления Украины в НАТО после завершения конфликта

Прием Украины в состав Североатлантического альянса может стать одним из условий архитектуры безопасности в Европе, заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер, пишет «Европейская правда». По его словам, такой сценарий может стать возможным после завершения конфликта.

«Я не представляю архитектуры Европы, чтобы Украина не была членом НАТО <…> Если сейчас мы пригласили в НАТО Финляндию и Швецию — то для меня фундаментально ясно, что Украина имеет ровно то же право! У Финляндии около 1400 километров границы с Россией, поэтому извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление Украины «приблизит НАТО к России», — отметил Вебер.

Как указал евродепутат, на Украине осознают, что для вступления в НАТО необходимо завершение боевых действий. Он также добавил, что украинская сторона якобы уже выполняет определенные критерии для присоединения к альянсу.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген заявил, что страны Запада должны серьезно обсудить возможность вступления в НАТО.