КГБ Белоруссии признал Белорусскую ассоциацию журналистов экстремистским формированием

КГБ Белоруссии признал Белорусскую ассоциацию журналистов, ликвидированную ранее Верховным судом, «экстремистским формированием», передает ТАСС.

«Группа граждан из числа представителей неправительственной общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов» осуществляет экстремистскую деятельность», — утверждается в сообщении.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело по обвинению 18 человек в терроризме.

В публикации отмечается, что обвиняемые спланировали и совершили в республике ряд террористических актов, в том числе в отношении председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича.

В КГБ подчеркнули, что всех обвиняемых заключили под стражу, при этом Вадима Прокопьева, Дениса Хамицевича и Игоря Чемякина — заочно.

КГБ Белоруссии также включил в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, пятерых белорусов.