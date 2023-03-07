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КГБ Белоруссии признал Белорусскую ассоциацию журналистов экстремистским формированием

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РИА «Новости»

КГБ Белоруссии признал Белорусскую ассоциацию журналистов, ликвидированную ранее Верховным судом, «экстремистским формированием», передает ТАСС.

«Группа граждан из числа представителей неправительственной общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов» осуществляет экстремистскую деятельность», — утверждается в сообщении.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии передал в Генпрокуратуру для направления в суд уголовное дело по обвинению 18 человек в терроризме.

В публикации отмечается, что обвиняемые спланировали и совершили в республике ряд террористических актов, в том числе в отношении председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича.

В КГБ подчеркнули, что всех обвиняемых заключили под стражу, при этом Вадима Прокопьева, Дениса Хамицевича и Игоря Чемякина — заочно.

КГБ Белоруссии также включил в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, пятерых белорусов.

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