Конгрессмен Джексон призвал Белый дом доказать способность Байдена исполнять свои обязанности

Администрация президента США продолжает делиться бесполезной информацией о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена вместо того, чтобы дать оценку когнитивных способностей политика, считает конгрессмен-республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон, передает The Hill. По его словам, это касается заявлений об удалении раковых образований у главы государства или уровне его холестерина.

«Это всего лишь еще одна попытка его врача и его медицинской бригады отвлечь внимание. Все, что нас волнует в этой стране в отношении президента Байдена — 80-летнего, у которого есть некоторые очевидные когнитивные проблемы, — это когнитивная оценка», — отметил Джексон.

Как указал американский конгрессмен, Белый дом должен доказать гражданам США, что Байден может выполнять свою работу. Он также добавил, что это спорный вопрос, поскольку на фоне предположительных когнитивных проблем президента «все знают, что это не так».

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден раскритиковала инициативу о проверке когнитивных способностей президента. По ее словам, эта идея «смехотворна».