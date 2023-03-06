Первая леди США назвала смехотворной идею о проверке когнитивных способностей Джо Байдена

Первая леди США Джилл Байден раскритиковала инициативу о проверке когнитивных способностей президента.

Супруга действующего американского лидера Джо Байдена заявила в интервью CNN, что эта идея «смехотворна».

Ранее группа из 37 сенаторов-республиканцев направила письмо президенту Байдену, в котором призвала его пройти когнитивное тестирование. В свою очередь баллотирующаяся в президенты США бывший постоянный представитель страны при ООН 51-летняя Никки Хейли призвала проводить тест на умственные способности для политиков старше 75 лет.

16 февраля президент США Джо Байден прошел ежегодный медицинский осмотр, по итогам которого лечащий врач политика Кевин О'Коннор представил общественности заключение. Из представленного отчета следовало, что Байден является энергичным и готов дальше выполнять свои обязанности.

При этом экс-врач Белого дома, конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон заявил, что администрация скрывает правду о здоровье Байдена.