Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина Израиля Смотрич признал неуместным свой призыв уничтожить город в Палестине

close
100%
Pexels

Глава Министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сделанный им ранее призыв «стереть с лица земли» палестинский город Хувара неуместен. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я не имел в виду причинение вреда невинным, когда говорил, что Хувара должна быть уничтожена», — сообщил политик.

Он пояснил, что люди порой используют резкие выражения, которые не предназначены для демонстрации истинного отношения к чему-либо.

«С кем не бывает», — сказал Смотрич.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Госдепартамент США может отказать в выдаче американской визы Смотричу перед его визитом в Вашингтон из-за призыва министра уничтожить палестинский город Хувара.

До этого пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна «решительно возражает» против планов Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть