Глава Минфина Израиля Смотрич признал неуместным свой призыв уничтожить город в Палестине

Глава Министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сделанный им ранее призыв «стереть с лица земли» палестинский город Хувара неуместен. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я не имел в виду причинение вреда невинным, когда говорил, что Хувара должна быть уничтожена», — сообщил политик.

Он пояснил, что люди порой используют резкие выражения, которые не предназначены для демонстрации истинного отношения к чему-либо.

«С кем не бывает», — сказал Смотрич.

Ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Госдепартамент США может отказать в выдаче американской визы Смотричу перед его визитом в Вашингтон из-за призыва министра уничтожить палестинский город Хувара.

До этого пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна «решительно возражает» против планов Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан.