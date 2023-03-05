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В аравийском посольстве в Бангладеш прошли аресты за продажу рабочих виз

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Консул посольства Саудовской Аравии в Бангладеш Абдалла аш-Шаммари и его заместитель Халед аль-Кахтани были задержаны по обвинению в причастности к продаже рабочих виз в королевство. Об этом сообщает управление по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии (Nazaha) в своем Twitter-аккаунте.

По данным управления, в преступной схеме участвовали еще 11 человек (два сотрудника МИД восемь аравийских резидентов из Бангладеш и палестинский инвестор), возбуждено уголовное дело.

В сообщении говорится, что чиновники получили $14,4 млн (54 млн саудовских риалов) за время преступной деятельности по незаконной выдаче виз. В ходе обысков у ряда обвиняемых было обнаружено золото и дорогие автомобили на общую сумму $5,3 млн.

В январе сообщалось, что Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии в течение месяца выдал 142 ордера на арест чиновников, служащих в разных государственных ведомствах из-за обвинений во взяточничестве, отмывании денег, а также подделывании документов.

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