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Спикер парламента Венгрии Кевер: ЕС и НАТО стали стороной конфликта на Украине

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Global Look Press

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что США и ряд стран ЕС, направившие Украине смертоносное оружие стоимостью 60 млрд долларов, стали участниками конфликта. Заявление было сделано в эфире телеканала HirTV.

«Члены НАТО и Евросоюза отправили на Украину, одной из воюющих сторон, смертоносных военных средств уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны – члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися», — заявил Кевер.

При этом лидер Христианско-демократической народной партии, союзницы правящей партии «Фидес», Лоринц Накса, заявил, что на правительство оказывается мощное провоенное давление, однако в Будапеште не намерены уступать.

«Мы за мир и будем стоять за мир, даже если сторонники войны продолжат оказывать на нас давление», — заявил он.

Ранее спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО пока не решен.

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