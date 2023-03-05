Глава МИД Молдавии рассказал, что повлияет на взаимоотношения Кишинева и ЕС

Дальнейшие шаги в отношениях Молдавии с Европейским союзом будут зависеть от готовности Кишинева выполнить все условия для вступления страны в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

«Очевидно, что мы должны сделать свою домашнюю работу», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация также будет завесить от политической воли стран-членов ЕС. «Я не могу вам точно сказать, какая будет ситуация внутри Евросоюза, какие решения будут приниматься Евросоюзом, но наша цель абсолютно ясна: до конца этого года сделать абсолютно всю домашнюю работу по выполнение рекомендаций Европейской комиссии», — подчеркнул он.

По его словам, Молдавия должна «громко о себе заявить» и «завоевать доверие» Евросоюза.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что для Молдавии сейчас самое время сделать выбор между европейским путем развития и Россией. По его словам, у Кишинева есть шанс «сбежать с периферии Европы».

Также стало известно, что ЕС направит гражданскую миссию в Молдавию для консультаций по безопасности в начале лета.

Бывший президент Молдавии, глава Компартии Владимир Воронин заявил, что молдавские власти имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты.

Заявку на вступление Молдавии в Евросоюз президент страны Майя Санду подписала в начале марта 2022 года. 23 июня прошлого года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. Президент республики Майя Санду назвала это событие историческим днем для Молдавии. После получения статуса кандидата страна начинает переговоры с ЕС о вступлении.