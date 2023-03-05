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Трамп заявил, что США сейчас не являются свободной страной

Бывший президент США Дональд Трамп выступил c речью, в которой пообещал сделать Америку «снова свободной». Его слова приводит агентство NewsMax.

«Гроза кончилась. Гроза закончится, и они знают это, и Америка снова станет свободной страной. Сейчас мы не свободная страна. У нас нет свободы прессы, у нас нет свободы ничего. В 2016 я сказал:» я ваш голос». И сегодня я стал им. Я ваш воин. Я ваша справедливость. Я за тех, кто был обижен и предан: Я ваше возмездие. Я ваше возмездие!» — заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в Гейлорде в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд.

Политик также заявил, что Америка никогда не станет социалистической страной, и пообещал спасти ее от глобалистов, «головорезов-марксистов» и поджигателей войны.

Ранее сообщалось, что перед выступлением Трампа Конференция Консерваторов за политическое действие озвучила результаты опроса, согласно которым его кандидатуру поддерживают 62% республиканцев.

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