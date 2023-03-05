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Опрос: более 60% республиканцев в США поддерживают переизбрание Трампа

Кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на повторное выдвижение поддержали 62% участников опроса Конференции консервативных политических действий. Об этом сообщает FoxNews.

Результаты опроса был объявлены перед выступлением Трампа в Гейлорде в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд.

Второе место занял губернатор Флориды Рон ДеСантис с 20% голосов. На третьем месте оказался получивший 5% бизнесмен Перри Джонсон. Самым популярным кандидатом на пост вице-президента США стала Кэри Лейк, кандидат в губернаторы Аризоны.

Всего в опросе приняли участие около 2 тыс. человек.

Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.

5 марта политик говорил, что возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для других членов НАТО, нежели для Соединенных Штатов и выразил уверенность в том, что сможет за час заставить ЕС увеличить военные поставки Киеву.

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