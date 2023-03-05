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Стало известно, кто стал новым премьером Кувейта

Reuters: принц Навах снова возглавил правительство Кувейта

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Noufal Ibrahim/Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вновь назначил Ахмеда Навах аль-Сабаха на пост премьер-министра. Об этом сообщает государственное издание Кувейта KUNA в Twitter.

С 19 июля 2022 года правительство страны возглавлял шейх Мухаммад Сабах ас-Салем ас-Сабах. При его правлении в стране назрел кризис и были организованы досрочные выборы. Уже 25 июля 2022 года пост премьер-министра перешел к шейху Наваху, старшему сыну эмира, однако затем в стране вновь прошли внеочередные выборы.

Ранее сообщалось, что граждане Кувейта смогут получить визу на полгода пребывания в России по брони в отеле. 5 марта в МИД России сообщили о подготовке соглашения о безвизовом режиме с Кувейтом и еще 10 государствами.

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