Стало известно, кто стал новым премьером Кувейта

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах вновь назначил Ахмеда Навах аль-Сабаха на пост премьер-министра. Об этом сообщает государственное издание Кувейта KUNA в Twitter.

С 19 июля 2022 года правительство страны возглавлял шейх Мухаммад Сабах ас-Салем ас-Сабах. При его правлении в стране назрел кризис и были организованы досрочные выборы. Уже 25 июля 2022 года пост премьер-министра перешел к шейху Наваху, старшему сыну эмира, однако затем в стране вновь прошли внеочередные выборы.

Ранее сообщалось, что граждане Кувейта смогут получить визу на полгода пребывания в России по брони в отеле. 5 марта в МИД России сообщили о подготовке соглашения о безвизовом режиме с Кувейтом и еще 10 государствами.