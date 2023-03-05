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Писательница Уильямсон заявила, что вновь баллотируется на пост президента США

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Charles Krupa/AP

Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся о стране. Мы знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США», — заявила она.

По словам Уильямсон, она будет стремиться к тому, чтобы преодолеть «силы несправедливости и страха». Она отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции.

Ранее стало известно, что Роберт Кеннеди-младший в ходе визита в один из колледжей в штате Нью-Гэмпшир заявил, что может принять участие в президентских выборах 2024 года в США. 

Он отметил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента.

Сообщается, что в случае участия Кеннеди-младшего в президентской гонке, он будет выдвигаться от Демократической партии.

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