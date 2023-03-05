Писательница Уильямсон заявила, что вновь баллотируется на пост президента США

Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся о стране. Мы знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США», — заявила она.

По словам Уильямсон, она будет стремиться к тому, чтобы преодолеть «силы несправедливости и страха». Она отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции.

Ранее стало известно, что Роберт Кеннеди-младший в ходе визита в один из колледжей в штате Нью-Гэмпшир заявил, что может принять участие в президентских выборах 2024 года в США.

Он отметил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента.

Сообщается, что в случае участия Кеннеди-младшего в президентской гонке, он будет выдвигаться от Демократической партии.