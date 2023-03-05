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Захарова опровергла сообщения о нецензурной брани в телеэфире

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о нецензурном выражении, якобы сказанном ей в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что речь идет о программе Попова и Скабеевой.

«На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно «но». Появилась эта деза в день пятилетия [инцидента в Солсбери], а переделанная цитата взята из реального эфира программы «60 минут» от 13 марта 2018 года», — написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что эфир был посвящен ситуации вокруг Скрипалей.

Сергей Скрипаль — бывший полковник Главного разведывательного управления России. В 1995 году, когда он находился в Испании, его завербовала британская разведка МИ-6. В России офицера осудили за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, в 2010 году произвели обмен с Британией, в результате которого Скрипаля отдали этому государству.

Экс-полковника и его дочь Юлию нашли без сознания на улице в Солсбери 4 марта в 2018 году. Позже занимающая в то время пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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