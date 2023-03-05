Британская журналистка Робертс сказала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться за слова о России

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». Об этом она сообщила в Twitter.

Глава ЕК в своем аккаунте в Twitter написала о том, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за специальную военную операцию на Украине.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала она в ответ на публикацию фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что спецтрибунал по Украине призывает создать Европарламент. Большинство депутатов – 472 человека – поддержали инициативу. Хотя юридически ЕС не обязан исполнять данную резолюцию, институты Европы должны «прислушаться ко мнению депутатов». Парламентарии призвали привлечь к ответственности власти РФ «за преступления и агрессию против Украины».

В начале февраля фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине.