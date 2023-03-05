Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британская журналистка Робертс сказала главе ЕК фон дер Ляйен утопиться за слова о России

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». Об этом она сообщила в Twitter.

Глава ЕК в своем аккаунте в Twitter написала о том, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение России за специальную военную операцию на Украине.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала она в ответ на публикацию фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что спецтрибунал по Украине призывает создать Европарламент. Большинство депутатов – 472 человека – поддержали инициативу. Хотя юридически ЕС не обязан исполнять данную резолюцию, институты Европы должны «прислушаться ко мнению депутатов». Парламентарии призвали привлечь к ответственности власти РФ «за преступления и агрессию против Украины».

В начале февраля фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть