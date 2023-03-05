Трамп заявил, что победа Украины важнее для других стран НАТО, чем для США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделяет гораздо больше средств на поддержку Украины, чем другие страны НАТО, хотя для этих государств исход украинского конфликта важнее, чем для Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решаем проблемы остальной части мира, которые они сами не решают. Они заставляют нас вкладывать деньги. Вы знаете, о чем я говорю. Мы смотрим на Украину, мы все так беспокоимся об этом. Но почему НАТО не тратит столько же, сколько мы?» — сказал он.

По его словам, США выделили $140 млрд, а страны Североатлантического альянса «лишь небольшую долю этого». Причем, возможная победа Украины в конфликте с Россией представляет гораздо большую важность для других членов НАТО, нежели для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Он подчеркнул, что это может и должно быть сделано в течение суток.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Трамп мог бы разрешить конфликт в течение нескольких недель. Он отмечал, что цели Соединенных Штатов в украинском кризисе являются для него «загадкой», так как президент страны Джо Байден каждый месяц меняет свою позицию.