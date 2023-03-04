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Лукашенко рассказал о пути завершения конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится мирными переговорами

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путем. Об этом он рассказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Поэтому надо использовать этот момент, чтобы прекратить… этот конфликт. Все равно любая война заканчивается миром, и эта тоже закончится миром… Путь один — мир», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Соединенные Штаты и другие страны Запада подтолкнули Украину к тому, чтобы она не вела переговоров с Россией.

Ранее Лукашенко во время визита в Пекин заявил, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, как заключить сейчас мирный договор с Российской Федерацией без предварительных условий. Также он заявлял, что в случае агрессии со стороны Украины война приобретет совершенно иной характер, при таком сценарии Минск получит поддержку всего мирового сообщества, в том числе Китая.

По его словам, в случае агрессии с Украины на территорию Белоруссии Минск ответит, «но это будет совершенно иная война», «она приобретет мгновенно иной характер». Он подчеркнул, что при таком сценарии белорусская армия будет отстаивать свою землю в том числе вместе с войсками РФ.

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