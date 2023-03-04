Посольство РФ: дипломаты России и КНР обсудили перспективы взаимодействия на площадке ШОС

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов во время визита в Пекин провел консультации с МИД КНР по взаимодействию на площадке Шанхайской организации, сообщает посольство России в Китае.

На консультациях обсуждались приоритетные направления развития ШОС на современном этапе, а также перспективы российско-китайского взаимодействия на шосовской площадке.

Ранее Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.

Согласно документу, Китай и Белоруссия продолжат сотрудничество в рамках таких структур, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и ШОС. В заявлении также говорится о поддержке китайской стороны ускоренного вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В Telegram-канале Министерства экономики Белоруссии сообщалось, что республика планирует создать совместно с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций, которая может появиться в 2023 году.