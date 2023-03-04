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В МИД России призвали Лондон провести объективное расследование по инциденту в Солсбери

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон провести объективное расследование инцидента в Солсбери совместно с Россией. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД в связи с пятой годовщиной инцидента в Солсбери.

По словам Захаровой, Москва продолжит «требовать от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам».

Захарова подчеркнула, что в Лондоне отказываются прислушаться к призывам России о проведении совместного расследования инцидента, в результате которого пострадали граждане России. Более того, в Великобритании не предоставили общественности достоверной информации по «делу Скрипалей», которое, несмотря на это, активно используется в целях антироссийской пропаганды. При этом преподносимая Лондоном версия событий, отмечают в МИД, содержит явные несостыковки.

«Решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери. Настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — заявили в МИД.

Ранее полиция Великобритании предъявила россиянину Денису Сеергееву обвинения в причастности к отравлению Юлии и Сергея Скрипалей 4 марта 2018 года.

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