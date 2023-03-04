Журналист Global Times увидел в способе США решать все проблемы симптомы психоза

Журналист государственного китайского портала Global Times Ван Вэньвен в статье, созданной на основе интервью бывшего ведущего RT America Ли Кэмпома, выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз», — пишет автор.

Также журналист сравнил США с «гигантским молотком», для которого существует лишь один способ разрешать проблемы-«гвозди» — использовать военную силу.

Кроме этого обозреватель выделил среди способов Соединенных Штатов вести исключительно агрессивную политику введение санкций, которые, по его мнению, приводят к смерти миллионов людей, которые наиболее подвержены последствиям ограничительных мер.

В публикации также говорится, что используя украинский и тайваньский конфликты, Вашингтон пытается сузить сферы влияния Москвы и Пекина.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки США Джеффри Янг назвал политику Вашингтона главной угрозой человечества.