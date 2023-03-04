Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Global Times увидел в способе США решать все проблемы симптомы психоза

GT: в Китае назвали печалью и психозом попытки США решать все проблемы военным путем

close
100%
Depositphotos

Журналист государственного китайского портала Global Times Ван Вэньвен в статье, созданной на основе интервью бывшего ведущего RT America Ли Кэмпома, выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не приводят ни к чему хорошему.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз», — пишет автор.

Также журналист сравнил США с «гигантским молотком», для которого существует лишь один способ разрешать проблемы-«гвозди» — использовать военную силу.

Кроме этого обозреватель выделил среди способов Соединенных Штатов вести исключительно агрессивную политику введение санкций, которые, по его мнению, приводят к смерти миллионов людей, которые наиболее подвержены последствиям ограничительных мер.

В публикации также говорится, что используя украинский и тайваньский конфликты, Вашингтон пытается сузить сферы влияния Москвы и Пекина.

Ранее кандидат на пост губернатора штата Кентукки США Джеффри Янг назвал политику Вашингтона главной угрозой человечества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть