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Болсонару осудил своих сторонников, устроивших беспорядки в Бразилии

Экс-президент Бразилии Болсонару: напавшие на правительственные здания нарушили закон

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Ueslei Marcelino/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что участники акций в его поддержку, напавшие на правительственные здания в столице страны, нарушили закон. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые происходят сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила», — написал Болсонару.

По его словам, на протяжении всего мандата он придерживался конституции, уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу.

Он также добавил, что отвергает «необоснованные обвинения» в своей адрес от нынешнего главы исполнительной власти Бразилии.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.

8 января сторонники Болсонару, протестуя против результатов выборов, захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. Они устроили там погромы, ломали мебель и жгли костры. На данный момент задержаны более 400 человек.

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