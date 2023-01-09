Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии Лула да Силва сообщил о возвращении в столицу после протестов

close
100%
Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу страны, где в воскресенье, 8 января, протестующие разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства. Об этом сообщает издание G1.

«Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа», — заявил политик.

По его словам, в бразильской столице он посетит эти три здания, где случились погромы.

«Будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят», — сказал Лула да Силва.

Глава государства совершал рабочую поездку в штат Сан-Паулу.

Ранее Лула да Силва объявил до конца января в бразильской столице Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали 8 января столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Были совершены многочисленные акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла им противостоять. Протестующие не признают результат президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ. Манифестанты давали отпор правоохранителям с помощью палок и забрасывали стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Лула да Силва.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть