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Байден высказался о ситуации в Бразилии

Президент США Байден назвал возмутительной ситуацию в Бразилии

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Президент США Джо Байден назвал ситуацию в бразильской столице возмутительной. Его цитирует ТАСС.

«Это возмутительно», — сказал глава Белого дома.

Посольство Соединенных Штатов в Бразилии, в свою очередь, рекомендовало соотечественникам избегать места проведения антиправительственных выступлений. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

«Гражданам США рекомендовано избегать района [антиправительственных выступлений] до последующих указаний», — говорится в заявлении американского посольства.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил до конца января в столице страны городе Бразилиа режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару начали 8 января столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Были совершены многочисленные акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла им противостоять. Протестующие не признают результат президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ. Манифестанты дают отпор правоохранителям палками и забрасывают стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Лула да Силва.

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