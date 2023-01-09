Депутат ЕП заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО не в интересах членов альянса

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО не в интересах стран — членов Североатлантического альянса. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Известия».

При этом политик обратил внимание, что администрация НАТО выступает за продвижение их вступления в блок, «чтобы извлечь выгоду из конфликта на Украине».

Он указал, что «несколько месяцев назад Франция официально задавалась вопросом, не находится ли альянс в состоянии церебральной смерти».

«Если, условно, завтра НАТО станет машиной для поддержания латентной войны с Россией и Китаем, это будет полностью противоречить интересам моей страны», — сказал Мариани.

Он также отметил, что не видит смысла в том, что в НАТО вошли такие страны, как Австрия, Ирландия, Мальта, Швейцария.

«Австрия установила принцип нейтралитета в качестве краеугольного камня своей внешней политики, Швейцария также придерживается этого исторического статуса», — заявил депутат.

По его словам, на Мальте и в Ирландии решение о членстве в альянсе «всегда было не особо популярным».

Также парламентарий отметил, что «в более общем плане возникает вопрос о притягательности НАТО».

«Действительно ли такой стране, как Франция, выгодно находиться в составе объединенного командования? Для меня ответ однозначен — нет. Очевидно, что здесь есть технические преимущества, но это дорого обходится нам в международной политике», — продолжил Мариани.

Он пояснил, что «Франция, у которой традиционно было широкое присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, втягивается в проблемы Восточной Европы, где ее интересы ограничены».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Финляндия и Швеция не предпринимают конкретных шагов для выполнения требований Анкары при вступлении в НАТО.

До этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, снимающий преграды на пути вступления стран в НАТО. В частности, они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары.

Финляндия и Швеция в мае подали заявление на членство в НАТО. Данное решение не поддержали Венгрия и Турция.