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В Европарламенте рассказали о возможности возобновления поставок российского газа

Депутат ЕП Мариани: ЕС в ближайшие месяцы начнет переговоры по поставкам газа из РФ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что Европейский союз может начать переговоры по поставкам газа из России в течение нескольких месяцев. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — заявил Мариани, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность обсуждения восстановления поставок газа по «Северному потоку» в связи с энергокризисом.

По его словам, в настоящее время лидеры стран ЕС боятся «вызвать недовольство» США или «подвергнуться шантажу» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Зима в Европе сейчас довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении, отметил евродепутат и подчеркнул, что европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с Россией невозможна в долгосрочной перспективе, так как сжиженный природный газ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки не работают.

Он также добавил, что РФ является соседом ЕС и в долгосрочной перспективе Европа должна возобновить отношения с Москвой.

Ранее в Минэнерго Венгрии заявляли, что в ближайшие два года ЕС не преодолеет зависимость от российского газа.

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