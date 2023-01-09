Премьер Чехии Фиала заявил, что его «ничуть не удивило» разделение Чехословакии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил во время выступления со словацким коллегой Эдуардом Хегером, что разделение Чехословакии на два независимых государства было для него понятным и он знал, что оно произойдет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Словакии.

7 и 8 января в Братиславе прошли торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования независимой Словакии. В них поучаствовали премьеры Чехии Фиала, Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий, а также экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

«Как историк и политолог я знал, что Чехословакия раньше или позднее разделится на два независимых государства, Чехию и Словакию. То, что это в итоге и произошло, меня ничуть не удивило», — сказал чешский премьер, подчеркнув важность мирного решения данного вопроса.

По его словам, большая часть населения Чехии и Словакии сейчас оценивает положительно «бархатный развод» двух народов.

Премьер Словакии, в свою очередь, также подчеркнул, что сегодняшние отношения двух народов подтверждают правильность принятого 30 лет назад решения.

Ранее Фиала заявил, что конфликт на Украине подтвердил необходимость точной и своевременной информации от спецслужб, в том числе, полученной ими от зарубежных партнеров.