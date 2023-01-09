Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Чехии Фиала заявил, что его «ничуть не удивило» разделение Чехословакии

close
100%
Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил во время выступления со словацким коллегой Эдуардом Хегером, что разделение Чехословакии на два независимых государства было для него понятным и он знал, что оно произойдет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Словакии.

7 и 8 января в Братиславе прошли торжественные мероприятия по случаю 30-летия образования независимой Словакии. В них поучаствовали премьеры Чехии Фиала, Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий, а также экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

«Как историк и политолог я знал, что Чехословакия раньше или позднее разделится на два независимых государства, Чехию и Словакию. То, что это в итоге и произошло, меня ничуть не удивило», — сказал чешский премьер, подчеркнув важность мирного решения данного вопроса.

По его словам, большая часть населения Чехии и Словакии сейчас оценивает положительно «бархатный развод» двух народов.

Премьер Словакии, в свою очередь, также подчеркнул, что сегодняшние отношения двух народов подтверждают правильность принятого 30 лет назад решения.

Ранее Фиала заявил, что конфликт на Украине подтвердил необходимость точной и своевременной информации от спецслужб, в том числе, полученной ими от зарубежных партнеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть