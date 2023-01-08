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В Финляндии рассказали о планах на ядерное оружие после вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто: ядерное оружие не будет размещено на территории страны

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ядерное оружие на территории страны после вступления в НАТО размещено не будет, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что Финляндия не выдвигала предварительных условий, когда подавала заявку на членство альянс, так как не хотела ограничивать сферу своей деятельности.

«Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что политическое руководство планирует одновременное вступление Финляндии и Швеции вступят в альянс, так как это не просто жест вежливости, но и вопрос укрепления обороноспособности обеих стран.

Хаависто напомнил, что ключевым внешнеполитическим партнером страны останется Евросоюз, и основа сотрудничества — реализация прав человека.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что Финляндия рассчитывает дождаться, когда страны Североатлантического альянса смогут одобрить заявку Швеции на вступление в альянс.

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