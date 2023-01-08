Президент Киргизии предложил обменять внешний долг страны на «зеленые» инициативы

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что страны и финансовые институты, перед которыми Бишкек имеет долги, могли бы принять участие в строительстве энергообъектов и ГЭС в стране. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Жапаров дал поручение проработать вопрос обмена внешнего долга страны на «зеленые» инициативы. Суть в том, чтобы Бишкек направлял на строительство ГЭС деньги, которые предусмотрены на погашение внешнего долга.

«Было бы хорошо, если средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку «зеленых» инициатив», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что Киргизия не отказывается от выполнения финансовых обязательств. «Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь донорами и партнерами. Мы также готовы вкладываться», - отметил Жапаров.

По словам Жапарова, проблема смога в стране стала одной из самых актуальных, ее решение требует комплексного подхода. «Мы вместе реализуем «зеленые» проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги. Мы все хотим, чтобы наши дети жили в богатой стране с хорошей экологией. Мы хотим быть действительно энергонезависимой страной, рационально использующей свой потенциал», — заявил он.

Глава Киргизии напомнил, что в Киргизии строятся 50 малых и средних гидроэлектростанций.

Внешний долг Бишкека на сегодня составляет $4,2 млрд.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о «цивилизационном повороте» мира с Запада на Восток. На заседании кабмина Жапаров выразил мнение, что центр экономического притяжения смещается в Азию.