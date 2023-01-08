Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей конгресса США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент сегодня днем провел разговор со спикером Маккарти, чтобы выразить ему свои поздравления», — указано в сообщении.

7 января члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали Кевина Маккарти новым спикером Палаты представителей конгресса. Маккарти получил 216 голосов избирателей.

Ранее республиканец Кевин Маккарти, который был избран спикером Палаты представителей конгресса США, огласил приоритеты работы нижней палаты парламента, не упомянув Украину.

Как отметил Маккарти, на выборах в конгресс в ноябре прошлого года американцы проголосовали за новое направление для США и теперь палата представителей намерена выполнить свои обязательства. Речь идет об обеспечении сильной экономики, безопасности, свободы внутри страны и подотчетности правительства.