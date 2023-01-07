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Экс-госсекретарь США Райс: ВСУ почти полностью зависят от Запада

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Craig Ruttle/AP

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Минобороны страны Роберт Гейтс в статье для Washington Post написали, что экономика Украины находится в упадке, в то время как вооруженные силы государства теперь почти целиком зависят от поставок вооружений и техники с Запада.

«Экономика страны находится в упадке, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России», — написано в статье.

Авторы также отмечают, что украинский военный потенциал и экономика в данный момент стали практически полностью зависеть от западных стран, что, при отсутствии «еще одного крупного» прорыва ВСУ, может привести к усилению давления Запада на Украину для проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине 13 января.

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