Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, «ни Вучича». Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции, передает портал Nova.

Так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно «приручить», пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.

«Я 15 лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный — тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни Вучича, ни волка», — сказал сербский лидер.

Он также назвал требования некоторых политиков ввести санкции против России и признать независимость Косово грубым вмешательство в политику Сербии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что республика не изменит свою позицию по Косово, несмотря на давление на нее со стороны Запада.