Политолог Брутер: отношения с Индонезией должны быть привилегированной темой для России

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Российская Федерация должна сделать ставку на укрепление отношений с Индонезией, поскольку эта страна обладает большим людским ресурсом и придерживается нейтралитета в нынешней международной обстановке. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, в текущий момент Индонезия является четвертой страной мира по населению, а отношения РФ с этой страной должны давно были стать привилегированной темой.

Брутер утверждает, что самой Индонезии было бы выгодно дружить с Россией.

Ранее посол Джакарты в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что в правительстве Индонезии идет дискуссия относительно возможного вступления страны в БРИКС.

В 2022 году сразу три страны подали заявки на присоединение к БРИКС — Алжир, Аргентина и Иран. Как ожидается, расширение организации может произойти уже в 2023 году. При этом вступить в БРИКС желают и другие государства, в частности Турция, Египет и Саудовская Аравия.