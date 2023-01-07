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Yomiuri: Япония может пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7

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AP

Правительство Японии рассматривает возможность пригласить президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе на саммит «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Японское издание Nikkei также сообщало, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

Сообщалось также, что на встречу может быть приглашен премьер Индии Нарендру Моди и президент Индонезии Джоко Видодо.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Япония на саммите G7 в Хиросиме подтвердит санкционный курс в отношении России и важность помощи Украине. По его словам, Япония также выступит за сотрудничество со странами так называемого глобального юга, которые пока не присоединяются к санкциям против России.

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