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Кабмин Японии: Токио будет действовать «надлежащим образом» относительно Украины

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Reuters

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны поддерживает Киев и будет действовать по ситуации на Украине «надлежащим образом». Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос о поступившем японскому премьер-министру Фумио Кисиде приглашении посетить украинское государство, передает ТАСС.

«Япония вместе с Украиной действуют в тесном сотрудничестве со странами G7, странами-единомышленниками и в первую очередь с правительством Украины», — сказал генсек.

Мацуно также указал, что Япония в 2023 году является председателем «Большой семерки» и продолжит реагировать на ситуацию вокруг Украины «надлежащим образом».

При этом он не прояснил, планируется ли визит Кисиды в Киев.

Ранее оппозиционный депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти Украины обязаны немедленно прекратить конфликт с Россией, если не могут продолжать боевые действия без западной поддержки. По его словам, в Киеве постоянно говорят о том, что у российской стороны якобы не хватает определенных вооружений, однако они не отказываются от военной помощи США.

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