Кремль не уверен, что слова Подоляка об отказе от прекращения огня согласованы с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил «Интерфакс», что в Кремле сомневаются, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о предложенном Россией рождественском прекращении огня, выражал позицию главы страны Владимира Зеленского.

5 января Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января в зоне спецоперации. На это советник главы офиса президента Украины ответил постом в социальных сетях со словами о том, что «Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие»».

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — прокомментировал Песков высказывание Подоляка.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Москвой перемирие и отвергает любые переговорные процессы с российской стороной.