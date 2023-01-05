Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кремль не уверен, что слова Подоляка об отказе от прекращения огня согласованы с Зеленским

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил «Интерфакс», что в Кремле сомневаются, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о предложенном Россией рождественском прекращении огня, выражал позицию главы страны Владимира Зеленского.

5 января Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января в зоне спецоперации. На это советник главы офиса президента Украины ответил постом в социальных сетях со словами о том, что «Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется «временное перемирие»».

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — прокомментировал Песков высказывание Подоляка.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не поддержит предложенное Москвой перемирие и отвергает любые переговорные процессы с российской стороной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть