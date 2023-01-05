Кабмин Польши выступил против предложения Германии по изменению устава ЕС

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан не для гегемонии Германии, передает его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала изменение одного из фундаментальных принципов Евросоюза — принятия решений только при согласии всех членов блока. Она уверена, что ЕС больше не может допускать того, чтобы отдельные страны блокировали действия всего союза. По ее мнению, к более справедливым результатам приведет голосование квалифицированным большинством.

Мюллер отметил, что польское правительство никогда не согласится на обсуждение подобных изменений.

«То, что в праве ЕС есть предохранители, которые позволяют странам-членам блокировать решения, которые невыгодны этому государству, является элементом безопасности, суверенности каждой страны Европейского союза», — сказал он, добавив, что периодически подобные Германии страны рассчитывают на «роль гегемона Европейского союза», но европейский проект сконструирован так, чтобы одно или два государства не могли навязывать другим решения.

Пресс-секретарь предположил, что из-за подобного поведения некоторых стран из ЕС вышла Великобритания.

До этого генсек правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский заявил, что его страна не согласится с отменой правила вето при принятии решений Евросоюзом.