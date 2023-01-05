В МИД Индии заявили, что не видят связи между смертями троих россиян в штате Одиша

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в ходе брифинга заявил, что в министерстве не видят связи между тремя смертями россиян в штате Одиша. Его слова приводит РИА Новости.

По информации агентства, во вторник в порту штата Одиша скончался русский моряк. 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Al Danah, следовавшего из порта Читтагонг в Мумбаи.

22 и 25 декабря в отеле штата также скончались двое россиян. Одного из них нашли мертвым в своем номере, другой скончался, выпав из окна.

«Я не хотел бы связывать их все и рассматривать все вместе. (Индия. — «Газета.Ru») — это большая страна, сюда приезжает большое количество иностранцев. Я думаю, что это просто заголовки, я не вижу причин их связывать», — сказал Багчи.

Ранее художник Михаил Рудник, друг депутата заксобрания Владимирской области и предпринимателя Павла Антова, погибшего на отдыхе в Индии, рассказал о своей версии произошедшего.