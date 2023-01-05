Индонезия рассматривает возможность вступления в БРИКС

В правительстве Индонезии идет дискуссия относительно возможного вступления страны в БРИКС, заявил посол Джакарты в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости. По его словам, в настоящее время соответствующая тема обсуждается различными министерствами.

«Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение», — пояснил Хосе Антонио Морато Таварес.

В 2022 году сразу три страны подали заявки на присоединение к БРИКС — Алжир, Аргентина и Иран. Как ожидается, расширение организации может произойти уже в 2023 году. При этом вступить в БРИКС желают и другие государства, в частности Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Ранее СМИ сообщили, что вступление в БРИКС Саудовской Аравии, Египта и Турции станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с США.