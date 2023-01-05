Генпрокурор Казахстана заявил, что беспорядки 2022 года готовились весь предыдущий год

Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане в январе прошлого года велась в течение всего 2021 года. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов. Как пишет ТАСС, заявление было сделано на заседании перед депутатами нижней палаты парламента.

«Весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер», — отметил Асылов.

По его словам, в числе исполнителей были организованные преступные группы, которые набирали участников, вооружали их, закупали рации и транспорт.

Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу, добавил Асылов.

Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщала, что на мирные митинги в январе, которые переросли в массовые беспорядки, вышли 50 тыс. человек. Всего в январских погромах погибли 230 человек, среди них — 19 военных и силовиков.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, они начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.