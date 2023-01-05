Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил ограничения на экспорт ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте минэкономики страны.

Изменения в нормативные акты были внесены 4 января. В обновленный перечень вошли 52 наименования.

Среди запрещенных к экспорту товаров есть вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукция машиностроения.

В конце февраля 2022 года МИД Тайваня объявил о присоединении к экономическим санкциям против России из-за спецоперации на Украине. В частности, Тайбэй в рамках рестрикций ужесточил контроль над поставками высокотехнологичной продукции в Российскую Федерацию.

Накануне бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что санкционная политика против России провалилась.