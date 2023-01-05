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Тело Руслана Хасбулатова доставили в Грозный

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Владимир Песня/РИА Новости

Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова доставили на Родину, в город Грозный.

«После проведения всех необходимых религиозных обрядов его похоронят в первой половине дня в родовом селе Толстой-Юрт», — сообщил родственник. Политик скончался 3 января в Подмосковье.

Траурные мероприятия запланированы перед похоронами в Грозном.

Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. Во время депортации чеченцев его семья была переселена в Казахстан, где прошли его детство и юность. В 1962-м отправился в Москву, окончил юрфак МГУ, а затем аспирантуру экономического факультета того же вуза. В 1980 году защитил докторскую диссертацию, с 1978-го преподавал в Российском экономическом университете им. Плеханова.

4 марта 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР.

В 1991-м стал председателем Верховного Совета РСФСР. Хасбулатов — участник августовского путча, выступивший против ГКЧП.

В начале октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета, расстрелянного по приказу первого президента России Бориса Ельцина из танков. Хасбулатова лишили должности и вместе с рядом других политиков заключили под стражу, но уже через несколько месяцев амнистировали. О его пути в политике — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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