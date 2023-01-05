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В Foreign Policy назвали главную задачу Байдена на Украине в 2023 году

Foreign Policy: в 2023 году президент США Байден сосредоточится на поставках оружия Киеву

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Kevin Lamarque/Reuters

Аналитики американского издания Foreign Policy полагают, что президент США Джо Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения Украине.

В публикации отмечается, что Вашингтон сосредоточится на обеспечении стабильных поставок оружия Киеву, которые помогут украинской стороне продолжать борьбу.

Кроме того, по мнению экспертов, администрация американского президента должна подготовиться к повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе.

Предполагается, что Байден столкнется с трудностями в предоставлении военной помощи Киеву, так как все больше американских политиков недовольны финансированием Украины, говорится в материале.

Помимо прочего, аналитики призывают Байдена переключить внимание с Украины на соперничество с Китаем.

Ранее журналист Питер Сучиу заявил, что США никогда не предоставят Киеву истребители F-16, танки Abrams и ракеты ATACMS из-за страха перед Россией.

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