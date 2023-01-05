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Байден подтвердил, что отправится на границу с Мексикой

Президент США Джо Байден планирует посетить американо-мексиканскую границу

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил в разговоре с журналистами, что собирается посетить границу с Мексикой в рамках визита в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня есть такое намерение», — ответил Байден.

Он добавил, что в настоящее время Вашингтон прорабатывает детали поездки.

В конце декабря Верховный суд США решил оставить в силе программу, которая позволяет властям страны высылать мигрантов, пересекших границу с Мексикой, без возможности предоставления им убежища.

В ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов – это тягчайшее преступление Байдена против США.

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