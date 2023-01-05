Вучич: Сербия не изменит свою позицию по Косово, несмотря на давление Запада

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика не изменит свою позицию по Косову, несмотря на давление на нее со стороны Запада.

На ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства заявил: «Мы продолжаем нашу борьбу. Мы всегда будем хотеть мира с албанцами, мы всегда будем хотеть соблюдения всех соглашений, которые мы подписали». Вучич добавил, что Сербия не бежит ни от одного из шести подписанных соглашений.

«Они бегут от всех шести, и албанцы, и международное сообщество, и не уважают ни одно из них», — отметил сербский лидер.

«Мы продолжим свою борьбу. Каждый продолжит делать свою работу. Они — шантаж и угрозы, а мы — сохранение нашей свободы и независимости, своей Сербии», — резюмировал Вучич.

Ранее Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. По его словам, в настоящее время 106 стран не признают независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», позиция трех стран точно неизвестна. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

Также в Сербии анонсировали трехкратное увеличение спецназа армии Сербии.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.