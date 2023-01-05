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Байден признал, что обеспокоен политикой КНР по отношению к коронавирусу

Президент США Байден выразил обеспокоенность политикой Китая по борьбе с COVID-19

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден заявил во время общения с прессой в штате Кентукки, что обеспокоен политикой КНР в отношении борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я обеспокоен. Но я думаю, что мы должны держаться установленного [Вашингтоном] протокола», — сказал Байден.

В частности, он пояснил, что если вы прилетаете из Китая в США, то необходимо пройти тест на COVID-19.

Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что КНР предоставляет якобы не совсем полные и точные данные по госпитализации и смертности от коронавируса.

Также 4 января агентство Bloomberg написало, что крематории в Китае оказались переполнены из-за резкого роста смертности от COVID-19.

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