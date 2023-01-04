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В Госдепе заявили о неравном количестве дипломатов в представительствах США и РФ

В Госдепе США ожидают соблюдения Россией принципа взаимности по числу дипломатов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что у России больше дипломатов в США, чем американских в России, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», — сказал он.

По словам Прайса, необходимо реализовать принцип взаимности.

«Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — отметил он.

Он также указал, что Соединенные Штаты надеются, что в вопросе работы дипмиссий будет достигнут прогресс. Как уточнил представитель Госдепа, «в дипломатических представительствах русских в США больше людей, чем у нас в России», сотрудники постпредства при ООН не входят в это число.

Прайс также обратил внимание, что Россия наложила ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, что ограничило возможности американской дипмиссии.

Ранее российская дипмиссия в США была сокращена еще на 27 дипломатов. В посольстве России назвали подобные действия враждебным шагом по отношению к Москве. За последние четыре года с территории США были выдворены более 120 представителей дипмиссии России, напомнили в посольстве.

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Отношения России и США
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