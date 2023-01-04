Президент Сербии Вучич перечислил 9 стран, которые отозвали признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции по итогам года, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время 106 стран не признают независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», позиция трех стран точно неизвестна.

«У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», — сказал сербский лидер.

3 января первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщал в интервью газете «Вечерне новости», что признание независимости Косово отозвала 10-я по счету страна. По его словам, Белград не афиширует, какие именно страны это сделали, чтобы их союзники не оказывали на них давление.