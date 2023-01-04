Премьер Сунак дал пять обещаний на 2023 год, направленных на улучшение жизни в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал пять обещаний на 2023 год, направленных на улучшение жизни в королевстве. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, это пять основ, которые позволят построить лучшее будущее для детей и внуков британцев.

Сунак, в частности, пообещал в два раза снизить инфляцию, чтобы расходы граждан сократились, улучшать экономику за счет создания более высокооплачиваемых рабочих мест и уменьшить государственный долг.

Премьер подчеркнул, что британские власти будут работать над тем, чтобы британцы смогли в кратчайшие сроки получать медицинскую помощь, он также пообещал ввести законы по борьбе с нелегальной миграцией.

Эти пять обещаний премьер-министр Великобритании назвал приоритетами правительства.

Ранее издание Daily Mail утверждало, что у британского премьера Сунака возникли серьезные проблемы внутри страны.