МИД Ирана осудил карикатуру Charlie Hebdo на власть в Исламской республике

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду раскритиковал и осудил карикатуру на власть в Исламской республике, опубликованную во французском журнале Charlie Hebdo. Об этом он написал в своем Twitter.

«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозно-политическую власть не останется без решительного ответа», — высказался министр.

Ранее Иран ввел санкции в отношении 9 организаций и 23 физических лиц из Великобритании и Евросоюза.

Санкции были введены в качестве ответных действий на действия стран ЕС и Великобритании «по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».

В санкционном списке, помимо прочих организаций, оказался также журнал Charlie Hebdo.