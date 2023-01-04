Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Ирана осудил карикатуру Charlie Hebdo на власть в Исламской республике

close
100%
Depositphotos

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду раскритиковал и осудил карикатуру на власть в Исламской республике, опубликованную во французском журнале Charlie Hebdo. Об этом он написал в своем Twitter.

«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозно-политическую власть не останется без решительного ответа», — высказался министр.

Ранее Иран ввел санкции в отношении 9 организаций и 23 физических лиц из Великобритании и Евросоюза.

Санкции были введены в качестве ответных действий на действия стран ЕС и Великобритании «по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа».

В санкционном списке, помимо прочих организаций, оказался также журнал Charlie Hebdo.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть